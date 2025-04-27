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16:49, 27 апреля 2025Культура

Народный артист России умер в 77 лет

Народный артист России Фидан Гафаров умер в 77 лет
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рөстәм Нурыев / Wikipedia

Народный артист России Фидан Гафаров умер в 77 лет. Об этом на своем официальном сайте сообщает Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури.

В театре отметили, что Гафаров был любимцем миллионов зрителей и навеки останется легендой театра. Прощание с артистом пройдет 29 апреля в 10:00 часов по местному времени в театре. Актера похоронят на его родине- в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района

Ранее стало известно о смерти канадского актера, писателя, драматурга и театрального деятеля Жан-Клода Джермейна. Ему было 85 лет.

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