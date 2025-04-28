Умерла звезда сериала «Тайны следствия»

Актриса сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви ушла из жизни в возрасте 58 лет

Актриса Элеонора Леви, известная по ролям в сериалах, ушла из жизни. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила ее дочь Ксения Шведова.

Девушка опубликовала картинку с изображением свечи и траурной подписью в стихах.

«Мама. Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами. Трудно жить на свете без тебя, и поверить, что тебя нет с нами», — гласит текст картинки.

Известно, что Элеонора Леви умерла 23 апреля 2025 года. Причина смерти артистки не сообщается. В фильмографии актрисы значатся роли в проектах «Кулагины», «Невский. Охота на Архитектора», а также в фильме «Два капитана 2», где ей досталась роль Фанни Каплан.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер из сериалов «След» и «Каменская» Рашид Тугушев. Ему было 63 года.