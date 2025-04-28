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16:23, 28 апреля 2025Мир

В Белом доме назвали историческими первые 100 дней правления Трампа

Представитель Белого дома Левитт назвала первые 100 дней Трампа историческими
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Первые 100 дней правления действующего президента США Дональда Трампа стали историческим эпизодом. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует РИА Новости.

«Первые 100 дней Трампа, без сомнения, были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний», — сказала она.

Ранее стало известно, что политика Трампа привела к росту популярности левых партий по всему миру.

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