В Белом доме назвали историческими первые 100 дней правления Трампа

Представитель Белого дома Левитт назвала первые 100 дней Трампа историческими

Первые 100 дней правления действующего президента США Дональда Трампа стали историческим эпизодом. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует РИА Новости.

«Первые 100 дней Трампа, без сомнения, были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний», — сказала она.

Ранее стало известно, что политика Трампа привела к росту популярности левых партий по всему миру.