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14:46, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

В Европе указали на противоречие в позиции Украины по заключению мира

Junge Welt: Украина атакует РФ, несмотря на слова Зеленского о готовности к миру
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evan Vucci / АР

Украина продолжает атаки на Россию, несмотря на слова президента Владимира Зеленского о готовности прекратить огонь. На противоречивость позиции Киева указал немецкий журнал Junge Welt.

«Несмотря на заявленную готовность к прекращению огня без предварительных условий, Украина продолжает серию атак против России», — говорится в материале.

Издание также напомнило, что 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате террористического акта погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Теракт совершил завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) агент Игнат Кузин. В материале добавили, что украинская сторона совершила еще несколько террористических атак в России.

26 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Зеленским в Риме и заявил, что он подтвердил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня. По словам Макрона, президент Украины хочет работать над его реализацией с американцами и европейцами.

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