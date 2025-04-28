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07:05, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

В Германии заявили об оказавшемся в ловушке из-за мирных переговоров Зеленском

BZ: Зеленский загнал себя в ловушку в переговорах, каждое решение стоит дорого
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в вопросе мирных переговоров. Об этом заявил в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ) эксперт в области геополитики Николас Бутылин.

«Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого», — написал эксперт.

В то же время украинский лидер лишился всех, на кого надеялся опереться: Соединенные Штаты пригрозили завершить военную помощь, а страны ЕС, которые могли бы ее заменить, ограничиваются громкими заявлениями о поддержке, не предпринимая никаких действий. Уже ни у кого не осталось веры в то, что Киев способен переломить ход конфликта, подчеркнул автор статьи.

«По всей вероятности, хорошей сделки для Украины не будет. Вопрос уже не в том, придется ли Украине идти на уступки, а в том, насколько они будут большими», — заключил Бутылин.

Ранее генсек египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши оценил положение Киева в переговорах с Москвой. По его словам, навязывание Украиной мира на своих условиях неприемлемо.

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