Песков: Киев с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие

Киев с трудом может гарантировать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия-1».

По его словам, за время военного конфликта было неоднократно видно, что киевские власти не имеют полного влияния на все свои подразделения. Из-за этого, заключил Песков, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Также он добавил, что объявленное перемирие является жестом доброй воли со стороны России.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп стремится к постоянному прекращению огня на Украине. По ее словам, Трамп все больше разочаровывается как действиями Москвы, так и действиями Киева.

До этого Песков ответил на вопрос о статусе перемирия в случае отказа Украины. По его словам, в заявлении о прекращении огня содержится ответ.

