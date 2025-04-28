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17:04, 28 апреля 2025Россия

Песков порассуждал о реакции Украины по перемирию

Песков на вопрос о перемирии в случае отказа Киева призвал прочесть текст Кремля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о статусе перемирия в случае отказа Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в заявлении о прекращении огня содержится ответ. «Читайте заявление», — сказал он корреспонденту.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что в случае нарушения перемирия со стороны Украины российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский поддержит объявленное Путины перемирие на 80-летие Победы.

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