Володин оценил вероятность поддержки Зеленским перемирия на 80-летие Победы

Володин выразил сомнения в том, что Зеленский поддержит перемирие в День Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский предложит перемирие на 80-летие Победы, которое объявил президент России Владимир Путин. Слова парламентария приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Здесь, конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента. Но, что касается украинского народа, думаю, что все это осознают, и все это с пониманием воспримут и поддержат решение президента Путина», — сказал Володин.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что, в случае нарушения перемирия со стороны Украины, российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.