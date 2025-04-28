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15:34, 28 апреля 2025Россия

Володин оценил вероятность поддержки Зеленским перемирия на 80-летие Победы

Володин выразил сомнения в том, что Зеленский поддержит перемирие в День Победы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский предложит перемирие на 80-летие Победы, которое объявил президент России Владимир Путин. Слова парламентария приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Здесь, конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента. Но, что касается украинского народа, думаю, что все это осознают, и все это с пониманием воспримут и поддержат решение президента Путина», — сказал Володин.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что, в случае нарушения перемирия со стороны Украины, российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

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