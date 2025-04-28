В МИД России предупредили о новых провокациях со стороны Украины

Мирошник: Опасность новых провокаций Украины возрастает на фоне диалога РФ и США

Опасность новых провокаций Украины возрастает на фоне диалога России и США. Об этом сообщил российский посол по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается опасная тенденция к организации провокаций со стороны властей в Киеве. «В условиях предпринимаемых попыток США и России найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает», — сообщил Мирошник.

Дипломат отметил, что власти Украины склонны организовывать провокации на своей территории. Они могут это делать, отмечает Мирошник, через ликвидацию и ранение своих же граждан.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Украина также увеличила количество обстрелов инфраструктуры России на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном.

