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11:37, 28 апреля 2025Бывший СССР

В МИД России предупредили о новых провокациях со стороны Украины

Мирошник: Опасность новых провокаций Украины возрастает на фоне диалога РФ и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Опасность новых провокаций Украины возрастает на фоне диалога России и США. Об этом сообщил российский посол по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается опасная тенденция к организации провокаций со стороны властей в Киеве. «В условиях предпринимаемых попыток США и России найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает», — сообщил Мирошник.

Дипломат отметил, что власти Украины склонны организовывать провокации на своей территории. Они могут это делать, отмечает Мирошник, через ликвидацию и ранение своих же граждан.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Украина также увеличила количество обстрелов инфраструктуры России на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном.

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