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16:00, 28 апреля 2025Бывший СССР

В Раде признали причастность Украины к теракту против генерала Москалика

Костенко признал причастность Киева к теракту против генерала Москалика
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика. О роли Киева в недавнем взрыве в Подмосковье украинский чиновник сообщил в интервью «Украинской правде», передает ТАСС.

«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — заявил Костенко.

Он также отметил, что работа спецслужб Украины «только начнется» даже в случае приостановки конфликта.

Подрыв автомобиля рядом с домом Ярослава Москалика произошел утром в пятницу, 25 апреля. Правоохранители сообщили о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства.

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