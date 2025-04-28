В Раде признали причастность Украины к теракту против генерала Москалика

Костенко признал причастность Киева к теракту против генерала Москалика

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика. О роли Киева в недавнем взрыве в Подмосковье украинский чиновник сообщил в интервью «Украинской правде», передает ТАСС.

«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — заявил Костенко.

Он также отметил, что работа спецслужб Украины «только начнется» даже в случае приостановки конфликта.

Подрыв автомобиля рядом с домом Ярослава Москалика произошел утром в пятницу, 25 апреля. Правоохранители сообщили о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства.