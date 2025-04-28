В Раде прокомментировали слова Зеленского о переговорах

Дубинский: Зеленский врал о готовности к завершению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о готовности к завершению конфликта с Россией, врал. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Потому что как только появилась возможность для заключения стабильного мира, так тут же у Зеленского возникли бесконечные замечания и правки, суть которых не меняет соглашение, но позволяет его бесконечно затягивать. При этом, оставаться при власти “ведя переговоры”, а на самом деле - продлевать военное положение с целью узурпации власти», — прокомментировал Дубинский.

Дубинский отметил, что у украинских политиков изменилась риторика относительно мирных переговоров. Депутат обратил внимание, что многие из них предлагают использовать мир для накопления сил и последующего возобновления конфликта.

Политик подчеркнул, что из-за подобных высказываний «не будет даже перемирия — его никто не даст заключить».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский увидел в похоронах Папы Римского Франциска возможность продвижения собственных интересов.