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09:43, 28 апреля 2025Россия

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с холерой

Роспотребнадзор: За 20 лет в России регистрировали единичные случаи холеры
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За последние 20 лет в России регистрировали только единичные завозные случаи холеры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре, описав ситуацию с заболеванием в стране как стабильную.

«В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации», — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.

Россиян призвали при планировании поездок за рубеж уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания у туроператоров, а также соблюдать меры предосторожности: в частности, употреблять в пищу только еду, в качестве которой уверены, не питаться в местных кафе и не пробовать незнакомые блюда, а также не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах.

У пациентов, зараженных холерой, появляются рвота, понос и повышается температура тела. При появлении этих симптомов россиянам рекомендовали незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Подмосковье выявили завозной случай холеры. Мужчина вернулся из Индии. С его слов, во время поездки он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, а также питался в разных кафе.

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