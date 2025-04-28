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15:16, 28 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

Депутат Журова: Продление перемирия будет зависеть от действий Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обсуждать возможность продления перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, можно будет в случае его соблюдения украинской стороной, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также заметила, что партнеры Киева начали подталкивать его к миру.

«Все зависит от того, как будет вести себя украинская сторона. Если не остановится на время перемирия — это одно дело, если все же огонь прекратится, на чем настаивают американцы, — совсем другое, — заметила политик. — Кому-то на Украине выгодно продолжение боевых действий».

Депутат заметила, что, даже если перемирие окажется не самым удачным, позитивным является уже то, что в эти пострадает меньшее число мирного населения, прилетит меньше беспилотников, будет меньше разрушений.

«Партнеры Украины постепенно подталкивают ее к миру. Но резко закончить конфликт они не могут. Хотя народ Украины, который уже настрадался от этого конфликта, тоже давит на свое правительство», — добавила Журова.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов на 8 мая до нуля часов на 11 мая.

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