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11:26, 28 апреля 2025Силовые структуры

В России заочно осудили наемника из Швеции за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В ДНР заочно приговорили наемника из Швеции к 14 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил наемника из Швеции Тобиаса Энгквиста к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с мая 2022 года по февраль 2025 года Энгквист прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион. Его обеспечили оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Наемник прошел обучение на военном полигоне в западном пригороде Киева, оттуда его направили для участия в боевых действиях в Донбассе.

За участие в вооруженном конфликте он получил вознаграждение в размере суммы, эквивалентной более 5,4 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудили трех военнослужащих ВСУ за теракт в Курской области.

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