В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

Член ОП Рогов: Покрывательство мигрантов следует приравнять к госизмене

Покрывательство нелегальных мигрантов чиновниками и полицейскими следует приравнять к госизмене. Так об аресте главы управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области высказался в Telegram член Общественной палаты России Владимир Рогов.

По словам общественника, арест покрывавшего нелегальную миграцию полицейского — отличная новость для российского общества.

«Необходимо продолжить работу по ужесточению наказания за преступления в сфере незаконной миграции. Нам давно пора юридически приравнять подобные преступные действия чиновников к госизмене, каковой они и являются», — жестко высказался Рогов.

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, полицейский с мая 2024 года по апрель 2025 года получал вознаграждения от неназванного предпринимателя за общее покровительство и предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на стройках, где привлекаются к труду иностранцы.