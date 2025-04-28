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13:42, 28 апреля 2025Россия

В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

Член ОП Рогов: Покрывательство мигрантов следует приравнять к госизмене
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Покрывательство нелегальных мигрантов чиновниками и полицейскими следует приравнять к госизмене. Так об аресте главы управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области высказался в Telegram член Общественной палаты России Владимир Рогов.

По словам общественника, арест покрывавшего нелегальную миграцию полицейского — отличная новость для российского общества.

«Необходимо продолжить работу по ужесточению наказания за преступления в сфере незаконной миграции. Нам давно пора юридически приравнять подобные преступные действия чиновников к госизмене, каковой они и являются», — жестко высказался Рогов.

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, полицейский с мая 2024 года по апрель 2025 года получал вознаграждения от неназванного предпринимателя за общее покровительство и предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на стройках, где привлекаются к труду иностранцы.

ЖЗЛ
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