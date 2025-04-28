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10:40, 28 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе суд арестовал начальника миграционной службы МВД

ФСБ: В Пензе арестовали за взятки главу управления по вопросам миграции УМВД
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

Суд арестовал главу управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчину подозревают в получении взяток за легализацию мигрантов. С мая 2024 года по апрель 2025 года начальник отдела иммиграционного контроля и его подчиненный получали вознаграждения от предпринимателя за общее покровительство и предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где привлекаются к труду иностранцы, уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СК) по Пензенской области.

На кадрах сотрудники приходят в квартиру сотрудника МВД и рассказывают ему о возбуждении дела. Затем мужчину отводят в отделение на допрос.

Ранее стало известно, что суд арестовал замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову по коррупционному делу.

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