В российском регионе суд арестовал начальника миграционной службы МВД

Суд арестовал главу управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
По данным ведомства, мужчину подозревают в получении взяток за легализацию мигрантов. С мая 2024 года по апрель 2025 года начальник отдела иммиграционного контроля и его подчиненный получали вознаграждения от предпринимателя за общее покровительство и предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где привлекаются к труду иностранцы, уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СК) по Пензенской области.
На кадрах сотрудники приходят в квартиру сотрудника МВД и рассказывают ему о возбуждении дела. Затем мужчину отводят в отделение на допрос.
Ранее стало известно, что суд арестовал замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову по коррупционному делу.