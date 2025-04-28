В российском городе обнаружили «резиновую» квартиру с мигрантами

В Челябинске обнаружили «резиновую» квартиру с 25 мигрантами

В Челябинске обнаружили «резиновую» квартиру, в которой были фиктивно прописаны более двух десятков мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

С марта 2025 года 33-летний местный житель трижды регистрировал иностранных граждан в своей квартире на улице Комарова. В результате ему удалось прописать у себя 25 человек. При этом россиянин не планировал предоставлять мигрантам жилье для постоянного проживания.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»), а всех иностранцев сняли с миграционного учета.

Ранее стало известно, что 22-летняя жительница Кемерово фиктивно зарегистрировала десять мигрантов из соседних стран и попалась. Девушке придется выплатить штраф в 180 тысяч рублей.