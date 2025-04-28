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15:51, 28 апреля 2025Ценности

В сети оценили внешность 55-летней звезды «Остаться в живых» на видео папарацци в Каннах

Мария Винар
Джош Холлоуэй

Джош Холлоуэй. Кадр: @parismatch

Американский актер Джош Холлоуэй, наиболее известный ролью Сойера в сериале «Остаться в живых», посетил Канны и удивил фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Paris Match.

55-летний артист предстал перед камерами папарацци в серой футболке и светло-голубом костюме, состоящем из пиджака и классических брюк. Кроме того, на нем были белые кеды и черные солнцезащитные очки.

Пользователи сети оценили внешность звезды упомянутого телепроекта в комментариях под роликом. «Все еще красивый», «Мы часто критикуем женщин за пластику, но посмотрите на мужчин», «Прекрасный», «Эта стрижка выглядит устаревшей», «Шикарный мужчина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что поклонники заподозрили американскую актрису Энн Хэтэуэй в пластике из-за внешности на фото с показа Ralph Lauren в Нью-Йорке.

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