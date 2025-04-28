В США отреагировали на решение Путина о перемирии

Экс-аналитик Малуф: Решение Путина о перемирии говорит о его стремлении к миру

Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие ко дню 80-летия Победы свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру. Такое мнение выразил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф в комментарии агентству Sputnik.

«Выступая с инициативой объявить прекращение огня, Путин демонстрирует свое желание вести переговоры. Он хочет положить конец конфликту», — отметил экс-аналитик.

Как отметил Малуф, освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишило Владимира Зеленского рычагов давления в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно будет действовать в дни 80-летия Победы. На Украине выдвинули встречное предложение — объявить перемирие на фронте на 30 дней. В США же призвали к постоянному прекращению огня.