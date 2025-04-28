В центре «Россия» прошел открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста»

Максим Орешкин приветствовал участников открытого диалога в центре «Россия»

Более 100 представителей из 48 стран мира собрались в Москве, в Национальном центре «Россия», на открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Мероприятие проходит впервые и нацелено на создание дискуссионной площадки для обсуждения будущего мировой экономики. Открытый диалог продлится три дня — с 28 по 30 апреля.

В церемонии открытия участвовал заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он подчеркнул, что такое открытое международное событие проводится впервые, и отметил важность формирования новой глобальной экономики.

«Хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в Москве, в Национальном центре "Россия". Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву», — сказал Максим Орешкин.

В рамках Открытого диалога было собрано 696 работ из 102 стран мира, написанных на 18 языках, включая пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие. Наибольший интерес авторов вызвала тема «Инвестиции в человека» (41%), за ней следуют «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%). По каждой из этих тем будут проведены экспертные питч-сессии.

«Мы запустили действительно Открытый диалог, в рамках которого получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», — добавил Максим Орешкин.

Участники Открытого диалога представляют 48 стран мира со всех континентов Земли. Более 200 онлайн-собеседований позволили отобрать 101 автора, которые были приглашены в Москву для очного участия. Вместе с ними в диалоге участвуют 24 эксперта мирового уровня — ученые, экономисты, студенты, молодые специалисты, журналисты и представители делового сообщества.

Формат Открытого диалога уникален: в условиях становления новой экономической реальности его участникам предложено представить свои гипотезы, идеи и научные разработки на условиях равенства, взаимоуважения и сотрудничества во благо человека. В течение трех дней они будут искать решения ключевых вызовов современности и формировать ориентиры для развития будущего мира.