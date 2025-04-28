Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 28 апреля 2025Ценности

Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-media

Внешность известного американского рок-певца Стива Перри на новых фото вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели бывшего вокалиста группы Journey на улице в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в черном лонгсливе бренда Nike с названием Стэнфордского университета и его логотипом в виде буквы S и секвойи. Также 76-летний артист надел шорты до колена, треккинговые кроссовки и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Думаю, он отлично выглядит для 76 лет», «Великолепные волосы, особенно для его возраста», «Он легенда и выглядит прекрасно», «Выглядит так, как я и ожидал, — великолепно!», «По описанию я понял, что это Стив Перри, но по фотографиям я бы никогда не догадался», «Превратился в толстяка», «Выглядит так неряшливо», — отметили юзеры.

В марте внешность одного из основателей группы The Beatles, британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на фото с отдыха также вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Киркоров подал в суд на автора надгробия Горшка

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости