Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

Внешность известного американского рок-певца Стива Перри на новых фото вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели бывшего вокалиста группы Journey на улице в Лос-Анджелесе. Он предстал перед камерами в черном лонгсливе бренда Nike с названием Стэнфордского университета и его логотипом в виде буквы S и секвойи. Также 76-летний артист надел шорты до колена, треккинговые кроссовки и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Думаю, он отлично выглядит для 76 лет», «Великолепные волосы, особенно для его возраста», «Он легенда и выглядит прекрасно», «Выглядит так, как я и ожидал, — великолепно!», «По описанию я понял, что это Стив Перри, но по фотографиям я бы никогда не догадался», «Превратился в толстяка», «Выглядит так неряшливо», — отметили юзеры.

В марте внешность одного из основателей группы The Beatles, британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на фото с отдыха также вызвала споры в сети.