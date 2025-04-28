Во Франции заявили о панике властей из-за послания Трампа Макрону

Филиппо: В Елисейском дворце царит паника после послания Трампа Макрону

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил о панике французских властей из-за послания президента США Дональда Трампа своему коллеге Эммануэлю Макрону.

«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, что его здесь не должно быть! Конец игры!» — отметил политик.

Речь идет о публикации The Sun, в которой цитируются слова специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг. Она высказалась о послании Трампа Макрону в Ватикане.

Ранее было опубликовано видео, на котором Макрон поздоровался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем на протянутую для приветственного рукопожатия руку Трампа глава Франции не ответил и убрал свою. В этот момент Трамп обратился к Макрону.

По мнению Хиклинг, Трамп сказал президенту Франции: «В этом вы не правы, мне нужно от вас одолжение — вас здесь быть не должно». Зеленский в ответ на это кивнул в согласии, как видно на ранее появившихся кадрах.

