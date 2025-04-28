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00:16, 28 апреля 2025Россия

Военблогер рассказал о везении российского бойца

Рожин: Украинский снаряд взорвался перед ногами бойца ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Украинский снаряд взорвался перед ногами бойца 136-й бригады ВС России, не помешав ему продолжить продвижение. О везении российского солдата сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Несмотря на близкий разрыв снаряда, военнослужащий смог продолжить движение и благополучно добрался до позиции живым», — написал Рожин.

Военблогер не уточнил место, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что на угледарском направлении зоны специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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