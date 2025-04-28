Военкор предрек попытку Зеленского омрачить День Победы терактом

Военкор Коц: Зеленский может решиться устроить теракт в День Победы

Владимир Зеленский может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. Попытку сорвать празднование дня 80-летия Победы предрек в Telegram российский военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, Киев может попытаться омрачить эту дату не только политическими шагами вроде организации альтернативного празднования Дня Победы с участием европейских лидеров.

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто чтобы привычно обвинить в этом Россию», — порассуждал Коц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.