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18:39, 28 апреля 2025Россия

Военкор предрек попытку Зеленского омрачить День Победы терактом

Военкор Коц: Зеленский может решиться устроить теракт в День Победы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Владимир Зеленский может решиться устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 Мая. Попытку сорвать празднование дня 80-летия Победы предрек в Telegram российский военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, Киев может попытаться омрачить эту дату не только политическими шагами вроде организации альтернативного празднования Дня Победы с участием европейских лидеров.

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное. Вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта. Не исключено, что и по своей территории. Просто чтобы привычно обвинить в этом Россию», — порассуждал Коц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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