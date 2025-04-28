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09:16, 28 апреля 2025Бывший СССР

Военкор заявил о начале освобождения Херсонской области

Котенок: ВС России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на данные группировки войск «Днепр» сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«На правом берегу часть наших подразделений ведет работу по закреплению позиций, а другие — обеспечивают контроль за воздушным пространством. Мобильные группы ПВО и бойцы на точках ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры противника, не давая врагу использовать беспилотники для разведки и ударов», — написал он.

Военкор добавил, что по некоторым данным российские войска ведут бои в районе населенного пункта Тягинка. Он отметил, что эту информацию также подтверждают украинские источники. По словам Котенка, подтверждение этой информации будет означать «начало освобождения Херсонской области».

В начале апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска регулярно малыми группами проникают на подконтрольную России территорию Херсонской области. При этом, по его словам, 80 процентов используемых для переправы плавсредств уничтожаются на реке Днепр.

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