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13:15, 28 апреля 2025Моя страна

Врач из Калининграда получила престижную премию в Москве

Врач из Калининграда Утяганова получила престижную премию «Лучший диетолог»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: J_art / Getty Images

Врач из Калининграда Марина Утяганова получила престижную премию «Лучший диетолог-нутрициолог 2025». Об этом сообщает «Клопс».

Известно, что награждение проходило в Москве. Марина Утяганова разработала уникальные программы питания, позволяющие достигать впечатляющих результатов в похудении. «Кроме физического состояния человека, важно учитывать и психологические аспекты», — отметила доктор.

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Отмечается, что медик помогла похудеть 31-летнему мужчине, изначальный вес которого достигал 106 килограммов. «За три недели нам удалось сбросить восемь килограммов, а через три месяца результат достиг минус семнадцати!» — уточнила диетолог.

В итоге жюри изучило новаторские идеи доктора и признало Утяганову лучшим специалистом в области диетологии. «Работа в проекте открывает новые возможности помогать людям: избавляться от лишнего веса, улучшать здоровье и качество жизни», — подытожила она.

Ранее в апреле российские врачи спасли жизнь беременной женщине со стопроцентным поражением легких.

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