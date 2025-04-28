В Windows 11 появились новые ИИ-функции

В Windows 11 добавили Copilot, умный поиск и контекстное меню на основе ИИ

Корпорация Microsoft рассказала о новых функциях искусственного интеллекта (ИИ) в операционной системе (ОС) Windows 11. Об этом сообщается в блоге компании.

В первую очередь специалисты фирмы рассказали о сервисе Recall, который в фоновом режиме постоянно записывает экран компьютера. Функция позволяет быстрее находить определенную информацию на устройстве. Также в ОС добавили функцию умного поиска: «Вы можете описать документ своими словами, а Windows прошерстит компьютер и найдет его за вас».

Кроме того, в систему добавили контекстное выпадающее меню Click to Do. Так, при выделении текста ОС может предложить переписать его с помощью ИИ, изображения — отредактировать или удалить его. По оценке специалистов Microsoft, функция контекстного меню может экономить до 55 процентов рабочего времени пользователя.

В корпорации заметили, что новые функции будут постепенно появляться на новых компьютерах Copilot+ — моделях, оптимизированных для работы с ИИ. В материале говорится, что на устройства Copilot+ пришлось 15 процентов продаж всех ПК в США в начале года. Их стоимость начинается с 599 долларов, или около 50 тысяч рублей.

В конце апреля корпорация Microsoft добавила сервис искусственного интеллекта Copilot в браузер Edge. Нейросетевой помощник Copilot стал доступен прямо во вкладке программы.