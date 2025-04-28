Женщина назвала пластику груди тикающей бомбой из-за риска развития рака

NYP: Британка назвала импланты груди тикающей бомбой из-за риска развития рака

Британка назвала импланты в груди тикающей бомбой из-за их негативного влияния на здоровье. Материал публикует New York Post (NYP).

Жительница Вайнскотта Эбби Сквайрс рассказала, что сделала пластику груди за 6700 долларов (553 тысячи по нынешнему курсу) еще в 2009 году в Лондоне. В ходе операции хирург установил ей импланты производства компании Allergan. По словам пациентки, с тех пор у нее не было проблем с грудью, поэтому она никогда не проверяла состояние имплантов.

Однако на прошлой неделе женщина увидела пост телезвезды Эми Кеньон, в котором та рассказала, что заменила импланты Allergan, поскольку компания отозвала их из производства в 2019 году. Знаменитость уточнила, что решилась на повторое хирургическое вмешательство из-за риска развития рака от упомянутых имплантов.

Теперь Сквайрс беспокоится о своем благополучии, поскольку она не получала уведомлений от Allergan на тему потенциальной опасности имплантов их производства. «Я в довольно страшном положении. Во мне будто находится тикающая бомба замедленного действия. Кто знает, что произойдет в течение следующего года или месяца?» — посетовала героиня материала.

Известно, что компания Allergan отозвала текстурированные грудные имплантаты и тканевые экспандеры Biocell после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обнаружило доказательств того, что они связаны с развитием раком иммунной системы — анапластической крупноклеточной лимфомы.

«Неизвестно, почему у некоторых пациентов развивается этот тип рака, а у других — нет. Однако в основном онкология появилась у людей с текстурированными грудными имплантатами», — говорится в публикации FDA.

Ранее в апреле москвичка сделала пластику за 1,5 миллиона рублей и осталась с изуродованной грудью.