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02:00, 28 апреля 2025Забота о себе

Живущая более 40 лет без измен пара поделилась секретом верности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

Проведенный стриминговым сервисом Netflix среди двух тысяч взрослых британцев показал, что 33 процента из них изменяли своим партнерам. В беседе с Mirror живущая более 40 лет без измен супружеская пара поделилась секретом своей верности.

62-летний Гарри Хендри и его 61-летняя жена Стефани женаты уже 42 года. «Вместе 45 лет, и ни у кого из нас не было опыта игры на стороне», — говорит Гарри.

По словам мужчины, секрет их верности в том, что они умеют качественно проводить время вместе. «Отношения — значить уделять время друг другу. Мы обязательно ходим куда-нибудь раз в неделю поужинать или выпить вместе», — отметил он.

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