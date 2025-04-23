Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

Юрист Секстон: Многие измены раскрывают благодаря синхронизации устройств Apple

Адвокат по бракоразводным процессам Джеймс Секстон заявил, что среди изменников распространена одна нелепая ошибка. Ее он назвал в беседе с изданием La Nacion.

Как поиронизировал Секстон, многие измены раскрываются благодаря основателю Apple Стиву Джобсу. Адвокат объяснил, что имеет в виду то, что люди часто синхронизируют устройства от Apple. «Так, сообщение от вашей возлюбленной появилось на iPad сына, потому что вы не заметили, что вошли в систему с тем же Apple ID», ─ пояснил специалист.

Более того, по словам эксперта, зачастую даже не нужно читать сообщение полностью, а просто стоит посмотреть имя отправителя, чтобы заподозрить партнера в неверности. Если раньше, чтобы раскрыть измену, приходилось нанимать частного детектива, то с появлением электронных устройств достаточно одного взгляда на экран, чтобы получить доказательства для судебного процесса, заключил Секстон.

Ранее психолог Яна Катаева рассказала, как восстановить доверие после измены. Она посоветовала представить, будто прошлые отношения с человеком закончились, а начались новые.