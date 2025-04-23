Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 23 апреля 2025Забота о себе

Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

Юрист Секстон: Многие измены раскрывают благодаря синхронизации устройств Apple
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Адвокат по бракоразводным процессам Джеймс Секстон заявил, что среди изменников распространена одна нелепая ошибка. Ее он назвал в беседе с изданием La Nacion.

Как поиронизировал Секстон, многие измены раскрываются благодаря основателю Apple Стиву Джобсу. Адвокат объяснил, что имеет в виду то, что люди часто синхронизируют устройства от Apple. «Так, сообщение от вашей возлюбленной появилось на iPad сына, потому что вы не заметили, что вошли в систему с тем же Apple ID», ─ пояснил специалист.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

Более того, по словам эксперта, зачастую даже не нужно читать сообщение полностью, а просто стоит посмотреть имя отправителя, чтобы заподозрить партнера в неверности. Если раньше, чтобы раскрыть измену, приходилось нанимать частного детектива, то с появлением электронных устройств достаточно одного взгляда на экран, чтобы получить доказательства для судебного процесса, заключил Секстон.

Ранее психолог Яна Катаева рассказала, как восстановить доверие после измены. Она посоветовала представить, будто прошлые отношения с человеком закончились, а начались новые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    Французский историк заявил о победе России над Западом

    В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

    Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

    Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

    Разгадана тайна древнего механизма

    В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

    Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

    Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

    Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости