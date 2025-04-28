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17:48, 28 апреля 2025Из жизни

Змея упала в коктейль женщины с потолка ресторана

В США змея упала в коктейль женщины и ударила ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Вирджиния, США, посетительницу мексиканского ресторана травмировала змея. Об этом пишет ABC 8News.

Карлетта Эндрюс рассказала, что пришла в ресторан с мужем. Они уже заканчивали ужин, женщине оставалось лишь допить коктейль «Маргарита». «Я наклонилась, чтобы сделать глоток, и почувствовала, как что-то ударило меня по лбу, — рассказала Эндрюс. — Когда я повернулась, то увидела змею в своей "Маргарите"».

Пресмыкающееся упало на стол супругов с потолка. По словам Эндрюс, змея стала обвивать трубочку в ее коктейле. Сначала сотрудники ресторана пытались вытащить змею из стакана палкой, но потом другой посетитель поймал ее голыми руками и вынес на улицу.

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Как рассказывает Эндрюс, все это время она боялась, что змея заползет в ее сумку. «Меня это травмировало», — призналась она. Женщина рассказала об этом инциденте в социальных сетях.

8News обратился за комментариями к владельцу ресторана. Тот ответил, что змея, вероятно, попала в ресторан через вентиляцию. При этом он заявил, что не принял никаких мер, чтобы подобное не повторялось. Выяснилось, что инспекторы уже выявляли нарушения в этом ресторане, в том числе плесень, треснувшую напольную плитку, протекающий потолок, сломанные ручки.

Ранее сообщалось, что в Австралии ловец рептилий Марк Пелли спас женщину от смертельно опасной змеи. Рептилия приползла к ее кровати.

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