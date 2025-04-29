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11:34, 29 апреля 2025Бывший СССР

18-летних добровольцев ВСУ обманули

Лейтенант ВСУ рассказал об обмане 18-летних добровольцев
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Участников программы «Контракт 18-24» обманули. Об этом рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, даже те, кто подписал договор до вступления в силу программы «Контракт 18-24», могут получить полагающиеся выплаты. Он посоветовал добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет обращаться в воинские части.

«Некоторые подразделения морозят людей, аргументируя это тем, что им не давали никаких разъяснений», — заявил лейтенант ВСУ.

Он также уточнил, что на самом деле во все воинские части приходит рассылка с инструкциями от органов военного управления по этому вопросу. В некоторых частях даже созданы комиссии для рассмотрения подобных обращений.

11 февраля 2025 года министерство обороны Украины объявило о старте программы «Контракт 18-24». За заключение контракта предусмотрена разовая выплата в размере 1 миллион гривен (около 24 тысяч долларов или около 2 миллионов рублей).

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