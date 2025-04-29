51-летняя Ева Мендес показала внешность без макияжа

51-летняя американская актриса Ева Мендес показала внешность без макияжа

Американская актриса Ева Мендес показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя возлюбленная популярного актера Райана Гослинга разместила снимок, на котором предстала в белом махровом халате. При этом звезда распустила завитые в крупные локоны волосы. В то же время она продемонстрировала лицо без макияжа.

«Я сняла очки, чтобы сделать хорошее селфи, а потом надела их и увидела, что получилось. Знаю, что некоторые из вас меня поймут! Когда вы видите свои фотографии в очках, это совсем другой мир!» — написала артистка.

В марте Ева Мендес снялась в откровенном наряде. Она предстала перед камерой в черном макси-платье с экстремально высоким разрезом.