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05:06, 29 апреля 2025Экономика

Американские банки продали весь долг Маска для покупки Twitter

WSJ: Ведущие банки США продали долги Маска в $1,2 млрд для покупки Twitter
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили предпринимателю и миллиардеру Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X). Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Журналисты уточнили, что банки реализовали последнюю часть долга, предоставленного для поглощения Twitter Маском в 2022 году. «Кредиты на сумму 1,2 миллиарда долларов были проданы по цене 98 центов за доллар», — отметила WSJ.

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Ранее Маск прокомментировал заявление о проблемах с финансами в X. Он также раскритиковал алгоритм рекомендаций в социальной сети Х.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter (X) в конце октября 2022 года. Он лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Вскоре стало известно, что бизнесмен решил уволить около половины сотрудников — около 3,7 тысячи работников.

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