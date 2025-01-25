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16:33, 25 января 2025Экономика

Илон Маск прокомментировал заявление о проблемах с финансами в X

Илон Маск опроверг статью WSJ о проблемах с финансами в компании X
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорилось, что он разослал сотрудникам своей компании X письмо о проблемах с финансами. Бизнесмен опроверг эту информацию на своей странице в X.

«Это сообщение является ложным. Я не рассылал подобные письма», — написал Маск в ответ на публикацию в X материала WSJ.

В статье газеты говорится, что предприниматель якобы сообщил своим сотрудникам, что компания показала свою мощь и влияние, однако у нее остаются проблемы с финансами.

Ранее Маск раскритиковал алгоритм рекомендаций в социальной сети Х. Владелец платформы также выразил желание «поговорить с менеджером прямо сейчас» по данному вопросу.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter (X) в конце октября 2022 года. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Вскоре стало известно, что бизнесмен решил уволить около половины сотрудников — около 3,7 тысячи работников.

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