Россиянам разъяснили запрет на остекление балконов

Депутат Разворотнева: Остекление балконов возможно только с согласия соседей

Россиянам запретили остеклять балконы без согласия соседей. Решение Конституционного суда в беседе с телеканалом «360» разъяснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Запрет на остекление балкона — это не причуда законодательства. В нем есть глубокий практический смысл. Балкон можно так перегрузить, что он просто рухнет», — отметила Разворотнева. Как подчеркнула парламентарий, балкон формирует облик здания, а фасад относится к общедомовому имуществу и, соответственно, затрагивает интересы всех собственников дома. Остекление балкона можно считать перепланировкой, поэтому, планируя ремонт, квартировладельцу стоит поднять данный вопрос на общем собрании жильцов. В то же время лоджия по всем признакам считается частью квартиры и не подпадает под ограничения.

Ранее россиянам предупредил о последствиях покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой. Не озадачившись проверкой технической документации, будущий хозяин жилплощади может обречь себя на штрафы, проблемы при страховании квартиры и оформлении ипотеки.