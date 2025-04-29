Банда подростков расхищала бомбоубежища в российском городе ради контента

В Нижнем Новгороде задержаны подростки, обносившие бомбоубежища ради контента

В Нижнем Новгороде банда подростков расхищала бомбоубежища ради контента. Об этом сообщает Ni Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, они взламывали замки, забирали противогазы и другое оборудование. Свои действия они снимали на видео, которые публиковали в сети. За месяц они смогли обнести пять бомбоубежищ, расположенных в Канавинском, Нижегородском и Советском районах. Сумма причиненного ими ущерба пока не установлена. Несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности.

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