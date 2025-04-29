Благодаря телефону доверия ФСБ предотвратила более 3 тысяч телефонных мошенничеств

ФСБ предотвратила свыше 3 тысяч мошенничеств благодаря телефону доверия

Благодаря обращениям граждан на телефоны доверия ФСБ удалось предотвратить попытки совершения мошеннических действий в отношении 3424 граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских спецслужб, в 2021 году телефон доверия помог 563 гражданам, в 2023 году — 1982. В 2024 году ФСБ помогли пресечь более трех тысяч вымогательств со стороны мошенников, когда те действовали, выдавая себя за представителей российских силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку атаки на объект топливно-энергетического комплекса России после звонка.