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12:25, 29 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ сорвала попытку атаки на объект топливно-энергетического комплекса России после звонка

ФСБ сорвала попытку атаки БПЛА на объект ТЭК благодаря телефону доверия
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили атаку на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ярославской области после звонка на телефон доверия ведомства. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

Планировалась атака с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), соответствующая информация поступила на телефон доверия ФСБ. После ее проверки было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (Диверсия), преступление сорвано.

Всего по итогам работы телефона доверия ФСБ в 2024 году было возбуждено 15 уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в отношении граждан, причастных к лжеминированию различных объектов инфраструктуры.

17 апреля ФСБ сообщила, что Сергиево-Посадский городской суд в Московской области вынес приговор двум 18-летним юношам за ложные сообщения о терактах.

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