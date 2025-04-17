Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:52, 17 апреля 2025Силовые структуры

Телефонные террористы извинились перед сотрудниками ФСБ

В Сергиевом Посаде суд вынес приговор двум юношам за ложные сообщения о терактах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сергиево-Посадский городской суд в Московской области вынес приговор двум 18-летним юношам за ложные сообщения о терактах. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Одного из фигурантов оштрафовали на 40 тысяч рублей, второго — на 300 тысяч рублей. Они признали вину, извинились и сотрудничали со следствием.

По данным издания, осужденные совершили 20 заведомо ложных сообщений о минировании социальных объектов и органов власти Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей, а также Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего местного жителя за 18 ложных сообщений о теракте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Одному из сегментов экономики США предсказали катастрофу

    Стало известно количество стран-членов СНГ на параде 9 Мая в Москве

    «Калашников» усилил безопасность операторов дронов СКАТ

    В Литве признали право однополых пар на партнерство

    ЦБ понизил курсы доллара и евро

    Рудковская высказалась об обвинениях ученицы Плющенко в домогательствах в адрес Розанова

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Собака спасла заблудившегося двухлетнего ребенка от пум

    В российском регионе выявили шесть случаев незаконного отказа в проведении абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости