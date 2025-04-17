Телефонные террористы извинились перед сотрудниками ФСБ

В Сергиевом Посаде суд вынес приговор двум юношам за ложные сообщения о терактах

Сергиево-Посадский городской суд в Московской области вынес приговор двум 18-летним юношам за ложные сообщения о терактах. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Одного из фигурантов оштрафовали на 40 тысяч рублей, второго — на 300 тысяч рублей. Они признали вину, извинились и сотрудничали со следствием.

По данным издания, осужденные совершили 20 заведомо ложных сообщений о минировании социальных объектов и органов власти Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей, а также Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего местного жителя за 18 ложных сообщений о теракте.