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15:01, 11 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин приговорен к 4 годам за 18 ложных сообщений о теракте

Жителя Красноярского края осудили на 4 года за 18 ложных сообщений о теракте
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего местного жителя за 18 ложных сообщений о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 270 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2023 года осужденный по телефону через мобильное приложение, скрывающее номер, звонил и сообщал о якобы готовящихся терактах в школах, зданиях правоохранительных органов, торговых центрах и аэропорту.

Ранее стало известно, что в Приангарье возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка за лжеминирование.

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