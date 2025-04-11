Россиянин приговорен к 4 годам за 18 ложных сообщений о теракте

Жителя Красноярского края осудили на 4 года за 18 ложных сообщений о теракте

В Красноярском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы 18-летнего местного жителя за 18 ложных сообщений о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 270 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2023 года осужденный по телефону через мобильное приложение, скрывающее номер, звонил и сообщал о якобы готовящихся терактах в школах, зданиях правоохранительных органов, торговых центрах и аэропорту.

Ранее стало известно, что в Приангарье возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка за лжеминирование.