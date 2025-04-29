Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:13, 29 апреля 2025Россия

Бойцы из КНДР предпочитали смерть плену

Писатель Захар Прилепин: Бойцы из КНДР предпочитали смерть плену
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Korean Central News Agency / Reuters

Бойцы КНДР в боях за Курскую область предпочитали смерть плену. Об этом рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты» писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

По его словам, в уставе армии Северной Кореи закреплено, что воин не имеет права сдаться в плен. Он также указал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить живыми лишь двух северокорейских бойцов.

Прилепин отметил, что работу солдат из КНДР видели его боевые товарищи, которые остались удивлены предельно высоким уровнем подготовки. Кроме того, уровень самоотверженности северокорейских военных «совершенно необычайный», добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие-инструкторы на полигонах, где проходят обучение северокорейские солдаты, получили небольшой разговорник, в котором есть корейские слова и выражения для общения бойцами из КНДР во время подготовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве

    Одну страну предупредили о повторении пути Украины

    Российские военные уничтожили группу элитного украинского спецназа

    В Госдепе назвали условие выхода из переговоров по Украине

    Трамп признал интерес в мире между Россией и Украиной «ради денег»

    Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма

    Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

    Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в Сталинград

    Трамп захотел стать Папой Римским

    Россиянам разъяснили запрет на остекление балконов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости