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05:22, 29 апреля 2025Мир

Британские производители оружия запретили сотрудникам заряжать смартфоны в китайских авто

Times: Сотрудникам ВПК Британии запретили заряжать смартфоны в китайских авто
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Британские производители оружия запретили сотрудникам заряжать смартфоны в китайских авто из опасений шпионажа, об этом сообщает газета The Times.

Компании военно-промышленного комплекса боятся, что через китайские машины на гаджеты может быть установлено вредоносное ПО. В ряде случаев правила безопасности запрещают подключать устройства к USB-разъемам.

«Нет сомнений, что китайская разведка очень активно работает», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что на уровне Минобороны Великобритании проведена работа, продиктованная опасениями по поводу огромного количества технических элементов в китайских автомобилях. За ситуацией также наблюдают спецслужбы.

Отмечается, что некоторое компании запрещают сотрудникам парковать произведенные в КНР машины на корпоративных стоянках и обсуждать в них рабочие вопросы.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Франция в последние годы стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже.

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