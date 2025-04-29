Бывшему министру Мособласти избрали меру пресечения после нападения с топором на экс-жену

Суд отправил под подписку о невыезде бывшего министра Хубутию, напавшего на Ван

Против бывшего министра Подмосковья возбудили дело после нападения на экс-жену

Начало событий в новости Против бывшего министра Подмосковья возбудили дело после нападения на экс-жену

Суд отправил под подписку о невыезде бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутию, который обвиняется в нападении с топором на экс-супругу Юлию Ван. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее Юлия Ван обвинила бывшего мужа в нападении. По ее словам, предприниматель пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

