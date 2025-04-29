Европейские лидеры обрадовались итогам выборов в Канаде

Politico: Европейские лидеры приветствуют победу либералов на выборах в Канаде

Европейские лидеры поздравили лидера Либеральной партии Канады Марка Карни с победой на парламентских выборах, назвав этот результат толчком для развития трансатлантических отношений. Их слова приводит издание Politico.

«Поздравляю Марка Карни и Либеральную партию с победой на выборах. Связь между Европой и Канадой крепка — и становится все крепче. Мы будем защищать наши общие демократические ценности, развивать многосторонние отношения и отстаивать принципы свободной и справедливой торговли», — написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что с победой на выборах Карни также поздравили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его нидерландский коллега Дик Схоф, глава правительства Ирландии Михол Мартин, а также экс-президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что Либеральная партия Канады под руководством Карни одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Изначально фаворитом гонки считалась Консервативная партия, однако президент США Дональд Трамп своими призывами аннексировать Канаду обвалил ее рекордно высокий рейтинг и лишил союзного ему лидера консерваторов Пьера Пуальевра шансов на победу.