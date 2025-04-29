Дина Саева снялась в образе Одри Хепберн

Дина Саева снялась в образе актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани»

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в образе британской актрисы Одри Хепберн. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8 миллионов подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша повторила образ Холли Голайтли, которую Хепберн сыграла в фильме «Завтрак у Тиффани». Она надела облегающее черное платье и уложила волосы в высокий пучок-ракушку, украсив его заколкой с прозрачными камнями.

Также сетевая знаменитость скорректировала с помощью макияжа черты лица и добавила к образу жемчужное колье и серьги, солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз» и перчатки до локтя.

Ранее в апреле в сети также восхитились Диной Саевой в образе американской актрисы Мэрилин Монро.