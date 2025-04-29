Доктор Мясников почувствовал себя опозоренным на отдыхе

Врач Мясников заявил, что почувствовал себя опозоренным из-за занятий йогой

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, как пришел на занятие йогов во время отпуска. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он признался, что после тренировки почувствовал себя опозоренным.

Мясников вспомнил, что на отдыхе посетил занятие по бесплатной йоге. Врач уточнил, что регулярно проводит тяжелые тренировки, которые мало кто может повторить, поэтому он не сомневался в своей физической подготовке. «[На занятии были] девочки, вот такие тростиночки. Я думаю: "Какие-то девочки и я?" Через полчаса я, опозоренный, усталый, выполз оттуда», — рассказал доктор.

Он добавил, что не ему было трудно выполнять упражнения, которые делали эти девушки.

Ранее Мясников описал одно изменений в организме словами «всегда плохо». Он предупредил россиян, что увеличенные лимфоузлы над ключицей указывают на развитие онкологического заболевания.