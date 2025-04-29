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20:45, 29 апреля 2025Ценности

Джулия Фокс в мужских трусах обнажила грудь перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliafox

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс в откровенном образе снялась для издания Document Journal. Соответствующая публикация появилась на странице журнала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица предстала на черно-белом кадре в кроп-топе, который она стянула с груди, обнажив ее. Также знаменитость надела мужские трусы с заниженной талией и дырами.

Кроме того, Фокс продемонстрировала парик с короткими торчащими волосами, брови-ниточки и нарисованные на лице цветы. При этом она высказалась о собственной красоте.

«Моя красота исходит изнутри. Она драгоценна и не для всех. Моя красота принадлежит мне, а не мужчинам. Разрешаю ощутить ее лишь избранным. Моя красота может быть пугающей», — объяснила героиня съемки.

Ранее в апреле Джулия Фокс также оголила ягодицы на фестивале Coachella в Калифорнии, США.

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