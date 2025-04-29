Еще одна компания отказалась возвращаться в Россию

Финская Fortum заявила об отсутствии планов по возвращению к работе в России

Финский энергетический концерн Fortum не ведет деятельность в России и не намерен возвращаться к ней в будущем, а продать оставшийся актив собирается в момент, когда и если это станет возможным. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает «Интерфакс».

До этого глава Fortum Маркус Раурамо в общении с акционерами рассказал, что компания следит за ситуацией в России, но в последние два года не имеет сведений о производственных и финансовых показателях принадлежащего ей «Форвард энерго».

По его словам, концерн пытался продать актив и видел интерес покупателей, но не получил разрешение на сделку от правительственной подкомиссии. А два года назад структуру Fortum президент России Владимир Путин передал под временное управление Росимущества.

Компания пытается добиться компенсации инвестиций и стоимости акций «Форвард энерго» (ранее — ПАО «Фортум»), но пока безрезультатно. Сумма компенсации оценивается в несколько миллиардов евро.

До начала боевых действий на Украине Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику и ветроэнергетику. Два года назад на фоне потери контроля над российскими активами концерн принял решение о полном их списании и деконсолидации в своей отчетности.

Ранее о неготовности возвращать в Россию автобренд Kia рассказал южнокорейский концерн Hyundai. В компании опровергли слухи о наличии планов на российский рынок, подчеркнув, что журналисты неверно интерпретировали ожидания от продаж на рынках стран СНГ.