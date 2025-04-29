ФСБ задержала российского уголовника за серию преступлений в ДНР

ФСБ задержала ранее судимого российского уголовника, находившегося в федеральном розыске за серию преступлений в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, задержанный состоял в организованной преступной группировке (ОПГ) и причастен к похищению человека, разбою, вымогательству, неправомерному завладению автомобилем и бандитизму. Злоумышленник был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ на пункте пропуска «Новошахтинск».
Ранее в Челябинской области ФСБ задержала россиянина за организацию дома оружейной мастерской.