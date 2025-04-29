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13:30, 29 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала российского уголовника за серию преступлений в ДНР

Члена российской ОПГ задержали за совершенные в ДНР преступления
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала ранее судимого российского уголовника, находившегося в федеральном розыске за серию преступлений в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный состоял в организованной преступной группировке (ОПГ) и причастен к похищению человека, разбою, вымогательству, неправомерному завладению автомобилем и бандитизму. Злоумышленник был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ на пункте пропуска «Новошахтинск».

Ранее в Челябинской области ФСБ задержала россиянина за организацию дома оружейной мастерской.

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